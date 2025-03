DiCaprio al Vittoriale. Il direttore Guerri: "Era molto interessato. Un film? Sarebbe bello"

Ritorno al Vittoriale di Gardone Riviera per il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio e la top model Vittoria Ceretti. Nei giorni scorsi, la coppia è tornata a Brescia, dove Ceretti è nata e cresciuta, ed è stata avvistata in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia, tra cui il Castello di Brescia e, appunto, il Vittoriale, la casa-museo costruita da Gabriele D’Annunzio sul Lago di Garda.

Al Vittoriale, ci erano già stati la scorsa estate. Il ritorno, questa volta in compagnia delle relative madri, ha destato curiosità. Che ci sia un qualche interesse del divo americano per un film? "Di Caprio - rivela Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale - mi ha chiesto se fossero mai stati girati film qui, io gli ho parlato di ‘Il cattivo poeta’ con Sergio Castellitto. Chissà, forse l’idea di un film sta germinando. O forse c’è un’altra idea, visto che erano qui con le due mamme". Impossibile saperlo, ma nessuno vieta di sognare un matrimonio hollywoodiano nella dimora di D’Annunzio, di quelli che sarebbero piaciuti al poeta che ha fatto della propria vita un’opera d’arte. "Vedremo, non sarebbe male per nessuno".

Di certo, DiCaprio era molto preparato sul Vittoriale ed anche estremamente curioso. "Ha voluto sapere molte cose, ha fatto molte domande". Ma com’è un attore del suo calibro visto da vicino? "Un uomo intelligente, cordiale, non banale. Non si dà affatto arie: del resto me la tiro io, è difficile tirarsela con me", conclude Guerri con la consueta ironia.

Federica Pacella