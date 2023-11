Dg di Estra Pistoia Basket,

L’Estra Pistoia Basket è stata tra le prime realtà toscane ad aderire alla raccolta fondi organizzata dal gruppo Monrif "Fin da subito abbiamo ipotizzato delle iniziative per dimostrare la vicinanza a chi vive nella Piana pistoiese, a Prato, a Firenze e in tutte le zone colpite e l’opportunità della raccolta fondi del gruppo Monrif è davvero lodevole e ben strutturata. Noi siamo a disposizione per dare sostegno a chi chiederà aiuto con il nostro personale, gli staff tecnici soprattutto del settore giovanile e i vari dirigenti. Possiamo inoltre coinvolgere tanti portatori d’interesse in tutta la Toscana, e non solo, per poter fornire l’aiuto necessario a chi è in difficoltà"