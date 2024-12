Deviazioni sull’A1 e stop dei treni

L’esplosione del deposito di Calenzano ha paralizzato la viabilità nazionale, creando disagi su alcune delle principali arterie dello Stivale e causando interruzioni anche sulla rete ferroviaria. Poco dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 10.30 di ieri mattina, è stata chiusa in via precauzionale l’uscita del casello di Calenzano, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni.

Stop anche dei treni regionali da Firenze Rifredi a Prato: su richiesta dei Vigili del Fuoco, le Ferrovie hanno sospeso i collegamenti nella zona dell’esplosione. Per i passeggeri, sono state attivate navette sostitutive. La circolazione è ripartita intorno alle 17.00. L’esplosione non ha intaccato invece la viabilità del vicino aeroporto Amerigo Vespucci: "il fumo dell’incendio non ha interessato lo spazio aereo dello scalo. Le operazioni procedono regolarmente" hanno fatto sapere dallo scalo fiorentino.