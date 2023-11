Detenuto si tolse la vita. Indagata una psichiatra

Il caso della psichiatra che rischia il processo per il suicidio di un detenuto a Torino riaccende i fari sulla questione delle cure dietro le sbarre. La dottoressa indagata è accusata di avere trascurato le linee guida sul rischio suicidario per la morte, nel 2022, di un detenuto di 24 anni che si uccise chiudendosi la testa in una busta di plastica.