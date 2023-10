Detenuto senza visite . Gli fanno vedere il cane

Nel corso del suo anno di detenzione non aveva mai ricevuto visite. Solo, senza nessuno, con la speranza però di poter riabbracciare il suo cane. Speranza divenuta realtà per un detenuto nel carcere di Lecce: nei giorni scorsi, infatti, dopo diversi mesi è tornato ad accarezzare Zair. Prima dell’arresto vivevano in simbiosi: l’uomo, un senza tetto, aveva come unica compagnia l’animale. Un legame forte e intenso tra loro, interrotto dall’arresto. La visita fra i due è durata quasi due ore.