Detenuto muore in cella Carcere a rischio rivolta

Notte di paura e caos nel carcere di Mammagialla, a Viterbo. Un detenuto è morto per un malore, un altro è stato salvato da un tentativo di suicidio e la Penitenziaria è dovuta intervenire per sedare un principio di rivolta. Nei giorni scorsi in cinquanta, occupanti di una intera sezione, si erano rifiutati di rientrare nelle loro celle per la notte.