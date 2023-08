Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Rossano

Lamezia Terme, 12 agosto 2023 - Un altro detenuto è stato trovato senza vita nella sua cella, la tragedia è avvenuta nel carcere di Rossano, in Calabria. L'uomo, un 44enne originario di Lamezia Terme (Catanzaro), a quanto si apprende, si sarebbe suicidato. La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma.

Il quarantaquattrenne era a Rossano dallo scorso febbraio perché coinvolto nell'operazione antidroga Svevia in cui vennero indagati 55 soggetti ritenuti componenti di una presunta rete di spacciatori. Di questi 40 finirono in carcere, 6 ai domiciliari e per tre fu disposta la misura di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.