Detenuto morto a Prato: "Forse è stato ucciso". Prese parte alla rivolta

È un nuovo drammatico episodio a scuotere il carcere della Dogaia, a Prato. Ieri mattina, in una cella della sezione isolamento, è stato trovato il corpo senza vita di un detenuto rumeno di 58 anni. L’uomo era stato trasferito in isolamento per scontare una sanzione disciplinare dopo aver preso parte a una rivolta scoppiata in ’media sicurezza’ il 5 luglio scorso. Lo stesso, in quel frangente, era stato trovato in possesso di armi rudimentali costruite in carcere.

Un episodio inquietante che si inserisce in un contesto con forti criticità per sovraffollamento, carenza di personale, fino alla scoperta di un sistema di illegalità diffusa all’interno del penitenziario. Ad aprire questo vaso di Pandora è stata un’inchiesta della Procura che tre settimane fa si è concretizzata in una maxi operazione sfociata in perquisizioni dentro la casa circondariale e la scoperta di un giro cellulari e droga dentro la Dogaia, per cui sono stati indagati diversi agenti di polizia penitenziaria e detenuti.

Sulla morte del detenuto, la Procura di Prato ha aperto un fascicolo. Sono diverse le ipotesi al vaglio del procuratore Luca Tescaroli: non è esclusa l’ipotesi di omicidio, come pure quella di un decesso per cause naturali. Pare, invece, da scartare l’ipotesi del suicidio, perché "all’interno della camera non sono stati trovati strumenti che inducano ad ipotizzare il suicidio: né corde né lacci". Un dettaglio che ha spinto gli inquirenti a procedere con ulteriori approfondimenti investigativi. Inoltre "a seguito del sopralluogo effettuato è stato disposto l’esame autoptico da parte del medico legale" e la Procura sta vagliando le registrazioni delle telecamere interne del circuito di videosorveglianza "per individuare la causa della morte". Un decesso che arriva quando ormai il detenuto stava intravedendo la fine della reclusione: il 58enne stava scontando una condanna con fine pena prevista il 24 febbraio 2026 e aveva una lunga lista di precedenti, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti, minacce, lesioni personali e calunnia. Come da prassi in questi casi, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha richiesto alla direzione del carcere un’informativa dettagliata sull’accaduto.

Quello di Prato è un carcere sempre più in crisi: quest’ultimo episodio si inserisce in un quadro ormai esplosivo, su cui il procuratore Tescaroli da tempo ha acceso i riflettori. E questo fatto fa lanciare l’ennesimo allarme da parte della procura per la situazione in vuoi versa la casa circondariale pratese, in cui sono reclusi 576 detenuti. "All’interno della struttura è emerso un preoccupante ricorso alla violenza da parte di gruppi di detenuti in pregiudizio di altri – dice il procuratore – e una estrema facilità di movimento di chi è ristretto, che si estendono anche alla sezione di isolamento".

A rendere ancor più critica la situazione, il costante ingresso di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. Solo nella serata di giovedì, fa sapere la Procura, sono stati sequestrati 5 grammi di hashish suddivisi in dieci dosi nella camera di sicurezza numero 198 dell’ottava sezione. E dal 1 luglio 2024 ad oggi, sono stati sequestrati 44 telefoni cellulari, mentre altri risultano ancora nella disponibilità dei detenuti.

Sara Bessi