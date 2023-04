Detenuto denuncia: "Pestato in cella da una ventina di agenti"

Un detenuto nel carcere di Reggio Emilia ha denunciato di aver subito un pestaggio da parte di un gruppo di agenti della polizia penitenziaria. È quanto trapela su un presunto episodio risalente al weekend prima della Pasqua, ancora avvolto dal riserbo. Lui, di origine straniera, sostiene di essere stato aggredito da una ventina di guardie: dopo averlo messo a terra, gli avrebbero coperto il volto con un oggetto avvolgente – forse di tessuto – e poi lo avrebbero pestato. Nei giorni successivi l’uomo è stato portato all’ospedale, ma non avrebbe subìto ferite gravi. Risulta che l’episodio, portato all’attenzione della direzione del carcere, sia stato segnalato in Procura, perché valuti se siano ipotizzabili profili di reato. È stato avvisato anche il Garante regionale dei detenuti. Stando a quanto emerge in prima battuta, l’episodio segnalato dal detenuto sarebbe stato preceduto da un comportamento aggressivo verso gli agenti: calci e sputi. Per lui è scattata una denuncia. La presunta aggressione subita dal detenuto sarebbe stata immortalata dalle telecamere.