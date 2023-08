Detenute morte nel carcere di Torino, la visita di Nordio alle Vallette. Scattano proteste: fischi e urla

Torino, 12 agosto 2023 – Proteste con fischi e urla all’interno del carcere le Vallette di Torino nel giorno della visita di Carlo Nordio. Il ministro della Giustizia è arrivato nel penitenziario torinese all'indomani delle morti di due donne, una suicidatasi e l'altra lasciatasi morire dopo aver rifiutato cibo, acqua e cure. I fischi e le urla si sono udite dall'esterno della carcere. Fonti interne riferiscono inoltre che i detenuti avrebbero messo in atto una protesta con delle battiture sulle sbarre con gavette e altre stoviglie e urlano "liberà, libertà”.

Nordio è entrato nella casa circondariale direttamente in auto, scortato dalla polizia stradale e ad accoglierlo ha trovato la direttrice della struttura penitenziaria, Elena Lombardi Vallauri, i garanti comunale, Monica Gallo, e regionale Bruno Mellano, insieme al responsabile dell'Azienda sanitaria locale per il carcere. Roberto Testi.

La prima detenuta che nella la notte fra giovedì e venerdì ha perso la vita nella casa circondariale di Torino si chiamava Susan John, una madre di origini nigeriane di 43 anni. La donna, detenuta con fine pena nel 2030, si è lasciata morire di fame in una delle stanze del reparto di 'Articolazione tutela salute mentale'. Una poliziotta penitenziaria l'ha trovata in bagno priva di vita. Inutili i tentativi di rianimarla. Dopo l'arrivo in carcere, la donna nigeriana aveva rifiutato subito acqua, cibo e integratori, così come aveva rifiutato il ricovero in ospedale. Parlava giusto per chiedere quando il suo compagno, impegnato coi turni in fabbrica, sarebbe andato a visitarla.

La seconda detenuta morta invece era un'italiana di 28 anni che si è tolta la vita impiccandosi ieri pomeriggio. Era stata portata all'istituto di pena di Torino da Genova. Il suo è stato il suicidio numero 43 del 2023 nelle carceri, il sedicesimo solo tra giugno e agosto.