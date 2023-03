Cronaca

Detenute madri In carcere anche incinte, scontro tra Pd e Lega La legge slitta ancora

I dem spiazzati ritirano la loro proposta sulle misure alternative per chi ha figli. Ma il Carroccio in poche ore ne ripresenta una uguale e contraria. Salvini: "Gravidanze usate per evitare il carcere, è una vergogna"