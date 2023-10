Desirée uccisa a 16 anni. Nuovo processo d’Appello

La Cassazione ha fatto cadere diverse accuse e disposto un appello bis per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Latina, deceduta il 19 ottobre 2018 per un mix di droghe. Il corpo fu trovato in un capannone abbandonato in San Lorenzo. Imputati 4 africani. I giudici hanno disposto un appello bis per Mamadou Gara, già condannato all’ergastolo, per omicidio. Per Brian Minthe, condannato a 24 anni e mezzo nuovo processo per l’accusa di cessione di droga.