Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggio ChampionsUcrainaChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Piano casa
Acquista il giornale
CronacaLa deriva “guardona” dei social è l’ultima frontiera di un voyeurismo patologico (alla fine rimpiangeremo i paparazzi)
29 ago 2025
SIMONA BALDELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. La deriva “guardona” dei social è l’ultima frontiera di un voyeurismo patologico (alla fine rimpiangeremo i paparazzi)

La deriva “guardona” dei social è l’ultima frontiera di un voyeurismo patologico (alla fine rimpiangeremo i paparazzi)

Qualcuno potrà obiettare: ma poverini, si scambiano le figurine come facevano una volta con i calciatori. Secondo me c’è altro: è la malattia per la quale esistiamo solo se c’è un riscontro di ciò che facciamo

Le immagini choc online

Le immagini choc online

Per approfondire:

Chissà se dovremo rimpiangere, un giorno, i vecchi tempi in cui la violazione della privacy avveniva per mano di professionisti usi a rubare scatti in pose osé, o a carpire baci adulteri. I primi topless delle dive. I paparazzi, li chiamavano negli anni ’50 e ’60 della Dolce Vita. Che tenerezza. Ora che i social hanno reso fluido ogni ruolo, persino fra spiati e guardoni, il web è saturo di questo materiale. Hanno fatto da battistrada per voyeur da quattro soldi le riviste scandalistiche, più o meno patinate, ma dai contenuti sempre dozzinali.

Approfondisci:

Foto rubate e sessualizzate online, dalla privacy a revenge porn e diffamazione: come difendersi, quali sono i reati

Foto rubate e sessualizzate online, dalla privacy a revenge porn e diffamazione: come difendersi, quali sono i reati

Mi sono sempre chiesta perché alla gente piaccia tanto impicciarsi dei fatti altrui, chi sposa chi, chi tradisce chi, dove vanno in vacanza, cosa mangiano, come vestono. Ma, se nel caso dei vip possiamo legare questa curiosità morbosa a un personaggio in qualche modo familiare, il fiorire di pagine Facebook o siti web con scatti rubati a mogli, fidanzate, amanti, mi pare abbia valicato una nuova frontiera.

Approfondisci:

Le foto di Alessia Morani sul forum sessista: “Disgusto e incredulità. Mi sono sentita violata, adesso denuncio”

Le foto di Alessia Morani sul forum sessista: “Disgusto e incredulità. Mi sono sentita violata, adesso denuncio”

Qualcuno potrà obiettare: ma poverini, si scambiano le figurine come facevano una volta con i calciatori. Secondo me c’è altro, e ha a che fare con questa patologia per la quale esistiamo solo se c’è un riscontro di ciò che facciamo. Non abbiamo preso quell’aperitivo finché non ne pubblichiamo la foto, non abbiamo visto quel film fino a quando non facciamo un post con la locandina. Io non ho una compagna finché non la esibisco sui social. È una questione prestazionale.

Approfondisci:

Le foto di Sara Funaro sul sito sessista (adesso chiuso). La denuncia della sindaca di Firenze

Le foto di Sara Funaro sul sito sessista (adesso chiuso). La denuncia della sindaca di Firenze

“Posto quindi sono”, per parafrasare Cartesio. Cerco conferma del mio valore/potere esibendo chi mi appartiene. Ora, se degli aspetti legali della faccenda se ne occuperà la magistratura (e speriamo in fretta), bisognerà anche che qualcuno si occupi della deriva psicologica di queste persone. Perché, mentre si scambiano figurine e si danno pacche virtuali congratulandosi a vicenda, andrebbero informati delle tare mentali di cui soffrono. “Guarda mamma vado in bicicletta senza le rotelle! Guardami che mi tuffo! Guarda come sono bravo!” andava bene a un’età fra i 5 e massimo 8 anni, poi, è una patologia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FacebookInstagramTiktok