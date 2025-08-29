La deriva “guardona” dei social è l’ultima frontiera di un voyeurismo patologico (alla fine rimpiangeremo i paparazzi)

Chissà se dovremo rimpiangere, un giorno, i vecchi tempi in cui la violazione della privacy avveniva per mano di professionisti usi a rubare scatti in pose osé, o a carpire baci adulteri. I primi topless delle dive. I paparazzi, li chiamavano negli anni ’50 e ’60 della Dolce Vita. Che tenerezza. Ora che i social hanno reso fluido ogni ruolo, persino fra spiati e guardoni, il web è saturo di questo materiale. Hanno fatto da battistrada per voyeur da quattro soldi le riviste scandalistiche, più o meno patinate, ma dai contenuti sempre dozzinali.

Mi sono sempre chiesta perché alla gente piaccia tanto impicciarsi dei fatti altrui, chi sposa chi, chi tradisce chi, dove vanno in vacanza, cosa mangiano, come vestono. Ma, se nel caso dei vip possiamo legare questa curiosità morbosa a un personaggio in qualche modo familiare, il fiorire di pagine Facebook o siti web con scatti rubati a mogli, fidanzate, amanti, mi pare abbia valicato una nuova frontiera.

Qualcuno potrà obiettare: ma poverini, si scambiano le figurine come facevano una volta con i calciatori. Secondo me c’è altro, e ha a che fare con questa patologia per la quale esistiamo solo se c’è un riscontro di ciò che facciamo. Non abbiamo preso quell’aperitivo finché non ne pubblichiamo la foto, non abbiamo visto quel film fino a quando non facciamo un post con la locandina. Io non ho una compagna finché non la esibisco sui social. È una questione prestazionale.

“Posto quindi sono”, per parafrasare Cartesio. Cerco conferma del mio valore/potere esibendo chi mi appartiene. Ora, se degli aspetti legali della faccenda se ne occuperà la magistratura (e speriamo in fretta), bisognerà anche che qualcuno si occupi della deriva psicologica di queste persone. Perché, mentre si scambiano figurine e si danno pacche virtuali congratulandosi a vicenda, andrebbero informati delle tare mentali di cui soffrono. “Guarda mamma vado in bicicletta senza le rotelle! Guardami che mi tuffo! Guarda come sono bravo!” andava bene a un’età fra i 5 e massimo 8 anni, poi, è una patologia.