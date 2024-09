Derby Genoa-Sampdoria, scontri tra tifosi vicino allo stadio Ferraris: tre agenti feriti

Genova, 25 settembre 2024 - Come si temeva il derby tra di stasera tra Genova e Sampdoria è stato preceduto da scontri tra tifoserie. Tre agenti sono rimasti feriti nei tafferugli esplosi non lontano dallo stadio Ferraris in vista della stracittadina di Coppa Italia.

Gli ultrà si sono fronteggiati tra via del Piano e via Monticelli, vicino allo stadio. Sono stati accesi fumogeni ed è partito un fitto lancio di oggetti tra le due fazioni. A disperderli sono intervenute volanti della polizia e dei carabinieri.

Tafferugli tra tifosi di Genoa e Sampdoria prima del derby di Coppa Italia non lontano dallo stadio Luigi Ferraris

In vista della partita la Questura e Prefettura hanno potenziato la presenza sul territorio, e lo stadio e i dintorni saranno sorvolati da un elicottero in grado di effettuare riprese notturne. Le autorità genovesi hanno reso noto che oggi è "intervenuto il dispositivo di ordine pubblico intorno alle 14 per un tentativo di contatto tra le opposte tifoserie, all'altezza di Ponte Serra, a margine del movimento dei tifosi per la predisposizione delle coreografie e degli striscioni all'interno dello stadio. L' intervento immediato dei reparti inquadrati, che si sono frapposti, ha respinto i due gruppi ed evitato il contatto tra tifosi. La situazione è rientrata e intanto sono state predisposte le interdizioni viabili connesse all'evento".

Il derby della Lanterna mancava in città dal 30 aprile 2022 (Vittoria della Samp con gol di Sabiri), quindi è molto sentito anche se le due formazioni militano in due campionati diversi: Samp in B e Genoa in A. Ma i fatti di quest'estate hanno acuito la tensione tra i cugini: a maggio i supporter blucerchiati hanno aggredito gli avversari in Piazza Alimonda, rubando striscioni rossoblu. La replica era stata immediata con il saccheggio e la distruzione da parte dei genoani dello storico club Tito Cucchiatoni, che dà il nome anche agli ultras sampdoriani. Ora alla luce di questi episodi ci si attendono ulteriori scontri tra le due tifoserie, nonostante gli appelli di allenatori, giocatori e società.