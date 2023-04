Deraglia vagone merci Ritardi e cancellazioni, un giorno di ordinaria follia Nodo di Firenze sotto accusa

"Stiamo perdendo tutta la vacanza, dovevamo andare a Firenze e poi a Roma. Ci restavano solo tre giorni". C’è la coppietta di turisti newyorkesi paralizzata davanti al tabellone partenze della stazione di Venezia. Ma anche Alessio, lo studente prodigio che da Firenze puntava Bergamo, per partecipare a una gara di chimica. E con loro migliaia di vite interrotte. Il treno merci che nella notte è uscito dai binari alla stazione di Castello, a pochi chilometri da Firenze, ha fatto deragliare tutto il vagone Italia col suo carico umano di storie. Tutte paralizzate dalla rottura di uno dei tralicci che corre sul fascio di otto binari della stazione fiorentina. È qui, dopo le 2.15 della notte fra mercoledì e giovedì, che il carro del convoglio di 30 vagoni partito da Nola e diretto a Milano, con a bordo un container, ha ’sviato’, perdendo cioè il contatto fra ruota e rotaia, uscendo così dai binari e abbattendo il traliccio. Il risultato: Italia spezzata in due con la linea dell’alta velocità ko in entrambe le direzioni tra Firenze e Bologna.

La paralisi totale è durata almeno fino a mezzogiorno quando è iniziata la lenta ripartenza della linea Av. Ma l’effetto domino è stato micidiale ovunque da Venezia a Roma Termini, passando per Milano e Napoli Centrale: decine e decine di treni cancellati fino a sera, corse riprogrammate, coincidenze perse, gite saltate e pendolari gettati in un incubo. O annegati nella folla accalcata in tutte le stazioni a caccia di mezzi sostitutivi. In tilt anche il traffico stradale, presi d’assalto gli aeroporti. Il Codacons ha lanciato l’allarme sul rincaro improvviso dei prezzi dei biglietti aerei, gli unici in grado di collegare l’Italia da nord a sud. "Vogliamo capire – ha detto il presidente Carlo Rienzi – se qualcuno abbia approfittato per aumentare all’inverosimile il costo dei biglietti".

Una ferita che brucia. Ma che, per fortuna, resta l’unica: nessuna persona, inclusi i due macchinisti, si è fatta male. Il treno non trasportava merci pericolose, ma pietre, ferro, frutta e cosmetici. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo a ’modello 45’, senza cioè ancoraggi a specifiche notizie di reato e, nelle prossime ore, richiederà una perizia per ricostruire la dinamica. Intanto la Polfer, coordinata dal dirigente Marco Dalpiaz, ha sequestrato il carro merci e ascoltato i due macchinisti. Le prime ipotesi investigative escludono il sabotaggio e puntano la lente sull’asse del carro e su un suo cedimento strutturale.

Per circa 130 persone l’incubo ieri però è stato doppio. Sono i passeggeri dell’Intercity notturno partito mercoledì notte da Torino e diretto a Salerno. Il treno intorno alle 2.30 di notte viaggiava sulla stessa linea del convoglio merci. Per evitare il tamponamento, è stato fatto fermare a meno di due chilometri dall’incidente. Lo stop è scattato senza problemi, ma i passeggeri per motivi di sicurezza sono stati fatti restare a bordo fino alle 10 circa di ieri. Un limbo di oltre otto ore durante il quale sono stati rifocillati dagli agenti della Polfer e dal personale Rfi. Due di loro hanno accusato un lieve malore e sono stati medicati sul posto. A sbloccare la situazione ci ha pensato l’invio di una motrice a gasolio da Bologna che ha traghettato il treno fino a Prato dove l’odissea è finita.

Dal ministero dei Trasporti fonti vicine a Matteo Salvini puntano il dito su Firenze. "I ritardi – spiegano – sono anche frutto di carenze infrastrutturali figlie di scelte passate, nel caso specifico per i ritardi dei lavori del sotto attraversamento dell’Alta Velocità nel capoluogo toscano. Un’opera che proprio il Mit guidato da Salvini ha voluto riprendere". Ma è la Toscana a rivendicare per prima la necessità di realizzare il nodo fiorentino dell’Alta velocità. Il governatore Eugenio Giani da tre anni batte sul tasto tra Ministero e Rete ferroviaria. Quella del passante ferroviario dell’Alta velocità è la storia infinita. Progettato per partire 30 anni fa, il cantiere, dopo un miliardo speso per realizzare la voragine dove dovrà nascere la stazione Foster, e qualche opera accessoria rimasta ancora senza collaudo, siamo sempre agli annunci e ai ritardi. La fresa, che è in fase di riadattamento, doveva cominciare a scavare a marzo i circa sette chilometri di doppio tunnel nella pancia di Firenze. Il via è stato già spostato a giugno. E questo accade dopo inchieste, fallimenti, sabotaggi, battaglie, ribaltoni di sindaci favorevoli e contrari. E dopo mille revisioni di progetto. Rfi è subentrata a Nodavia (Condotte): aggiudicata la realizzazione del tunnel e della stazione Foster, per oltre un miliardo di euro, al consorzio con capofila Impresa Pizzarotti & C. e come impresa consorziata Saipem. Sarà la volta buona?

Claudio Capanni

Ilaria Ulivelli