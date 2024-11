Il deputato Pozzolo a processo per lo sparo di Capodanno, ma solo per due capi d’imputazione

Biella, 20 novembre 2024 – Il deputato Emanuele Pozzolo è stato rinviato a giudizio dal Gup di Biella per porto d'arma da collezione e proiettili esplodenti in merito all’episodio dello sparo avvenuto lo scorso Capodanno alla Pro Loco di Rosazza. Il processo si terrà il 25 febbraio 2025.

Per quanto riguarda gli altri capi di imputazione, come ha sottolineato in una nota la Procura di Biella, è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per il reato di lesioni colpose ai danni di Luca Campana, l'uomo ferito che è stato risarcito e ha rimesso la querela. Non luogo a procedere anche per l'ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, sui quali è intervenuta l'oblazione da parte di Pozzolo.

Il deputato di Fratelli d’Italia (attualmente sospeso) non ha rilasciato commenti all’uscita dal tribunale. Anche in questa occasione come in tutte le precedenti Pozzolo ha dribblato i giornalisti e ha lasciato la parola al suo legale, l'avvocato Andrea Corsaro. Quest’ultimo si è però limitato a una sintesi di quanto accaduto e non ha fatto alcuna considerazione a commento.