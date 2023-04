Deportazioni in Ruanda Il caso all’esame dell’Ue

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo esaminerà

il ricorso presentato da

un richiedente asilo iracheno contro Londra. Quest’ultimo vuole evitare di essere deportato in Ruanda, un provvedimento preso perché accusato di essere entrato illegalmente nel Regno Unito. Nel ricorso l’uomo afferma che se dovesse essere trasferito in Ruanda, non potrebbe fare una richiesta d’asilo. Inoltre c’è

il rischio che sia detenuto

in condizioni non in linea

con gli standard internazionali - cioè con maltrattamenti e torture. Ora toccherà a Londra spiegare alla Corte perché l’uomo non rischierebbe

di vedere i suoi diritti violati.