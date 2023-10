Depardieu sotto inchiesta: "Mai stuprato l’attrice"

"Non posso più permettere quello che sento, che leggo su di me da qualche mese". Ma "di fronte al tribunale mediatico" mi resta "solo la mia parola": è quanto scrive in una "lettera aperta" a Le Figaro, l’attore francese Gérard Depardieu, 74 anni, sotto inchiesta per "stupro", negando di aver mai violentato l’attrice Arnould. "Lei era consenziente".