Denunciò il ritardo dei referti: "Mia madre esempio di coraggio"

"Il modo migliore per salutare mia mamma è quello di raccontare la sua vita, il suo cuore". Vincenzo Tranchida, 25 anni, il maggiore dei due figli di Maria Cristina Gallo, la docente morta venerdì di tumore dopo aver denunciato i ritardi nella consegna del referto istologico, è un giovane agente di polizia. "Mia madre è stata un esempio di coraggio, di fede, di amore incondizionato – dice , descrivendola tra le lacrime – una donna che affrontava ogni difficoltà con calma e determinazione, senza mai lasciare che la rabbia, l’odio o il rancore prendessero il sopravvento. Nonostante tutto il dolore e le ingiustizie subiti, ha scelto di infondere speranza, di testimoniare la fede e di vivere sempre secondo i valori di Cristo. E l’ha dimostrato fino al tuo ultimo respiro".

A fianco di Vincenzo e del fratello Natale, 17enne, ieri nel giorno dell’ultimo saluto alla donna nella cattedrale gremita di Mazara del Vallo, c’era anche il papà Giorgio Tranchida che abbraccia i suoi ragazzi senza lasciarli un momento. A presiedere la funzione il vescovo Angelo Giurdanella per il quale la donna "ha sparso semi di speranza, di vita, di cura in tutti i campi, dalla famiglia al sociale". Anche la sua denuncia "ha provocato un sussulto di coscienze".

"L’amore della mamma per me e mio fratello è stato infinito – racconta Vincenzo al termine del funerale – ci guidava, ci proteggeva, ci incoraggiava con una dolcezza e una pazienza che solo una madre può avere. Fino all’ultimo momento della sua vita si è preoccupata di me e mio fratello, di come ci saremmo vestiti: mi raccomando, ‘niente maglietta nera’". Ad accogliere il feretro nella cattedrale affollata sono stati i ragazzi diversamente abili del laboratorio creativo Unitalsi dove, nell’ultimo anno, la professoressa ha svolto servizio di volontariato.