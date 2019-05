Roma, 22 maggio 2019 - Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata da tre persone fuori da una discoteca, in zona piazzale dello Stadio Olimpico, a Roma. L'episodio sarebbe successo nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4. La ragazza, una studentessa 21enne etiope che vive nella capitale, si è presentata il lacrime alla direzione del locale dicendo di essere stata aggredita e abusata da tre soggetti, prima di essere soccorsa da alcuni presenti: è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso, che hanno confermato ferite compatibili con la violenza.

Avrebbe conosciuto uno dei suoi aggressori all'interno della discoteca, dov'era andata con alcuni amici, prima di allontanarsi in sua compagnia: lo stupro sarebbe avvenuto fuori, a poca distanza dal locale. È quanto ricostruito finora dagli investigatori, che stanno controllando le telecamere di sicurezza della zona per individuare i presunti responsabili. La procura di Roma ha aperto un'indagine per violenza sessuale di gruppo, coordinata dal procuratore aggiunto Maria Monteleone.