Delrio a Schlein: serve collegialità. "I nomi? Li ho saputi dai giornali"

"Proprio perché apprezzo lo spirito di condivisione evocato dalla segretaria, a mio avviso sarebbe stato preferibile non apprendere le proposte dei capigruppo a mezzo stampa una settimana prima". Prendendo la parola per primo dopo la comunicazione della segretaria Elly Schlein al gruppo di Palazzo Madama, il senatore Graziano Delrio ieri ha fatto quello che, nel galateo politico, si considera l’intervento dell’opposizione altresì detta minoranza. Senatore Graziano Delrio, Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera sono stati entrambi eletti per acclamazione: un unanimismo che dà l’impressione di voler nascondere i dissensi sotto il tappeto… "Abbiamo fatto un congresso, protrattosi sin troppo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di iscritti e elettori sancendo un risultato chiaro. Una bella dimostrazione di democrazia partecipata. Io, intervenendo al gruppo, ho voluto far presente che nello spirito della condivisione, da me assolutamente apprezzato nell’intervento della segretaria, mi sarebbe sembrato più rispettoso anche dell’autonomia dei gruppi parlamentari non dover discutere proposte apprese a mezzo stampa". Vale anche per la segreteria? "Guardiamo avanti e alla sostanza: la segretaria Schlein sta facendo un lavoro serrato col presidente Bonaccini, noi non possiamo che fidarci di questo lavoro. E aggiungo che siamo tutti a sostenere le proposte sui capigruppo...