Delon maltrattato I figli denunciano la badante-compagna: "Continua a plagiarlo"

di Giovanni Serafini

Non poteva andargli peggio. Per un mostro sacro come Alain Delon, idolo delle platee e collezionista di belle donne, farsi maltrattare da una badante non è il massimo. Se poi la signora in questione è una giapponese, la vicenda appare quasi comica visto che Delon è stato ribattezzato “il Samurai“. Peggio ancora: lui che ha sempre cercato – e trovato – donne giovanissime anche in età avanzata, è finito nelle grinfie di una sessantenne di brusche maniere. Sta di fatto che i figli dell’attore –- Anthony (58 anni), Anouchka (32 anni), e Alain-Fabien (29 anni) – hanno deciso di sporgere denuncia.

Dice il loro avvocato Christophe Ayela: "L’accusa è di molestie morali e appropriazione indebita di corrispondenza. Da parte mia sospetto un grave abuso ai danni di una persona in difficoltà". Anthony Delon ha depositato anche una seconda denuncia, per "violenze volontarie e sequestro di persona vulnerabile". Non basta: lo stesso Alain Delon, che ha 87 anni, si è unito all’esposto con una dichiarazione scritta.

La compagna-badante si chiama Hiromi Rolin. Conobbe l’attore nel 2019, anno in cui rimase vittima di un ictus. Si propose subito come “assistente medica“ e convinse Delon che non poteva fare a meno di lei. Sta di fatto che Hiromi si piazzò armi e bagagli nella lussuosa villa di Douchy, una sorta di castello al centro di un parco acquistato dall’attore negli anni Settanta. Il Samurai ne fece il suo rifugio. Lì visse le storie d’amore più importanti, da Mireille Darc a Rosalie Van Breemen. Lì sono cresciuti i suoi due ultimi figli, Anouchka e Alain-Fabien.

Intervistato da TV5 nel 2021, Delon definì la sua assistente come "la mia compagna giapponese Hiromi": una donna, aggiunse, che lo aveva aiutato enormemente nel periodo della convalescenza. Le cose cambiarono in fretta, come succede spesso nei romanzi rosa, soprattutto quando si è avanti negli anni. Racconta l’avvocato Ayela: "Questa signora fa di tutto per isolare Delon dai suoi familiari, ricorrendo a manovre di ogni genere e perfino a minacce. Non solo controlla le conversazioni telefoniche e i messaggi privati dell’attore, ma addirittura risponde al suo posto e si fa passare per lui. Inoltre cerca di impedire ai suoi figli di andare a trovarlo. È autoritaria, minacciosa, arrogante. È arrivata perfino a maltrattare in modo inaccettabile il cane che Delon adora".

È stato Anthony a decidere che bisognava allontanare la giapponese dal Samurai: "Dal gennaio 2022 ho cominciato a prender nota di tutto quello che accadeva. L’ho fatto perché vedevo coi miei occhi che mio padre veniva maltrattato. Lui si era rassegnato, la tollerava solo perché non è capace di vivere da solo. Ma troppo è troppo. Un giorno lui all’ospedale per una brutta caduta, una ferita che gli valse diversi punti di sutura. Non ci crederete, ma la signora Rolin non ci fece sapere niente. Lo abbiamo scoperto tempo dopo e abbiamo deciso insieme: bisognava metter fine a una situazione che peggiora di giorno in giorno, al punto che anche mio padre ha voluto associarsi alla denuncia". Hiromi rischia una condanna a 3 anni di carcere e 45 mila euro di ammenda.