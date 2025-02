Il sottosegretario Delmastro condannato a 8 mesi per il caso Cospito. “Non mi dimetto”

Roma, 20 febbraio 2025 - Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove è stato condannato a 8 mesi di reclusione per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è stata emessa dai giudici dell`VIII sezione del Tribunale penale di Roma dopo poco più di un’ora di camera di consiglio.

I giudici dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, nella sentenza con cui hanno inflitto 8 mesi di reclusione hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l'interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd.

"Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto", le parole di Delmastro dopo la condanna.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove

Questa mattina la procura, con i pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all'epoca dell'inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, aveva chiesto l'assoluzione per il sottosegretario, che ha assistito alla lettura della sentenza.

Il procedimento ruota intorno alle dichiarazioni fatte nel febbraio del 2023 in Parlamento da Giovanni Donzelli, collega di partito di Delmastro. Alla Camera riferì il contenuto di alcune conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari tra Cospito - poi protagonista di un lungo sciopero della fame per protestare contro il regime del carcere duro - e alcuni detenuti di camorra e 'ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto all'epoca dei fatti proprio da Delmastro, che ha la delega al Dap. Nella requisitoria i rappresentanti dell'accusa hanno però sostenuto che quelle notizie "erano segrete per legge" mancando però l'elemento soggettivo, ossia del dolo, nel senso che Delmastro non sapeva quando le ha divulgate che fossero notizie segrete.

Nel procedimento sono parti civili i parlamentari del Pd che incontrarono in carcere l’anarchico, Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini. "Abbiamo prodotto la richiesta di archiviazione" per Delmastro e noi "non ci spostiamo di un millimetro da qui", ha detto il procuratore aggiunto Paolo Ielo. "Vale lo stesso principio per tutti" i cittadini, ha detto motivando la "richiesta di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo".

"Sono disorientato ed addolorato per una condanna che colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci. Confido in una sua radicale riforma in sede di impugnazione e rinnovo all'amico Andrea Delmastro la più totale ed incondizionata fiducia. Continueremo a lavorare insieme per le indispensabili ed urgenti riforme della Giustizia". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il caso Rainews

"In attesa che il sottosegretario Delmastro si dimetta dal suo incarico dopo la condanna a 8 mesi, il gesto delle dimissioni lo può fare il direttore di Rai News dopo il titolo di oggi", afferma il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni riferendosi al titolo ‘assoluzione per Delmastro’ uscito oggi e per il quale è arrivata anche la dura nota del Comitato di redazione.

"Ancora una volta il direttore Petrecca si distingue per una gestione discutibile delle notizie. Oggi, mentre la Procura di Roma avanzava la propria richiesta sul processo Delmastro, RaiNews 24 ha diffuso ripetutamente la notizia dell'assoluzione del sottosegretario, senza attendere la sentenza. Indipendentemente dall'esito, non è questo il tema, il servizio pubblico ha il dovere di garantire un'informazione rigorosa e verificata, evitando di diffondere notizie in modo precipitoso. Per questo motivo, chiederemo un'audizione in commissione di Vigilanza Rai del direttore Paolo Petrecca, che ancora una volta dimostra un orientamento informativo che appare più vicino alla propaganda governativa che al dovere di garantire un'informazione imparziale e responsabile". Così una nota dei componenti democratici nella commissione di Vigilanza Rai.