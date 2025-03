Delitto Mollicone, la Cassazione annulla l’assoluzione dei Mottola. Processo d’appello da rifare

Roma, 11 marzo 2025 – Ci sarà un nuovo processo di appello per il delitto di Arce in cui morì Serena Mollicone. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione accogliendo l'istanza della Procura generale della Corte d'Appello di Roma contro l'assoluzione dell'ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, della moglie Anna Maria e del figlio Marco che erano accusati dell'omicidio avvenuto nel giugno del 2001 nel centro del Frusinate.

"Il mio pensiero va a mia sorella che non rivedrò più nella mia vita così come mio padre. Noi confidiamo nella giustizia che attendiamo da 24 anni. Da oggi abbiamo speranza”. Così Consuelo, sorella di Serena Mollicone, dopo la decisione della Cassazione.

"Siamo veramente soddisfatti. Oggi veramente è il primo passo verso la giustizia che la famiglia Mollicone sta attendendo ormai da 24 anni". Così il legale di parte civile Anthony Iafrate dello Studio Salera che da anni segue Consuelo Mollicone, sorella di Serena, la 18enne uccisa nel 2001 ad Arce, dopo la sentenza della Cassazione che ha disposto l'Appello bis per i Mottola.

Il legale ha però precisato che questa "non è ancora una vittoria, perché stiamo parlando di una ragazza che è stata brutalmente uccisa, questo è solo un nuovo inizio". "Certamente – ha precisato – è un punto di svolta importante perché se la Cassazione avesse rigettato il ricorso il caso di Serena sarebbe stato chiuso. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e di fiducia nella giustizia. Ci attende una nuova sfida in Corte d'Appello ma siamo già pronti perché non vediamo l'ora di arrivare alla giustizia". Infine l'avvocato ha sottolineato che "la requisitoria del procuratore generale ci ha entusiasmati: è stata una requisitoria dura, puntuale e motivata dal punto di vista giuridico".