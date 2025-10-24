Delitto Mattarella: un politico scomodo, cosa Nostra e la pista nera. Il contesto dell’omicidio

Roma, 24 ottobre 2025 – Il contesto, innanzitutto. La definizione della Treccani: “Complesso di circostanze o di fatti che costuituiscono e caratterizzano una determinata situazione, nella quale un singolo avvenimento si colloca o deve essere ricondotto”. Ma Il Contesto è anche un romanzo di Leonardo Sciascia (1971, da cui fu tratto il film di Francesco Rosi Cadaveri eccellenti del 1976) e lì c’è una serie di delitti e di funerali che scandiscono la vita pubblica.

Qual è il contesto, non solo storico, in cui si inquadra il delitto Mattarella? Quello di Piersanti Mattarella, infatti, è solo uno dei tre cadaveri eccellenti (i cosiddetti delitti politici, come li definirà Giovanni Falcone) che dal 1979 al 1982 sconvolgono l’Italia: il primo a morire è Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia cristiana, poi tocca a Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia (anche lui democristiano), e infine a Pio La Torre, che aveva lasciato lo scranno di deputato per tornare sull’Isola a fare il segretario regionale del Partito comunista.

C’è un filo che lega i tre omicidi? Di certo è che Reina prima, ma soprattutto Mattarella, stavano traghettando la Democrazia cristiana verso quel Compromesso storico che si interruppe, a livello nazionale, con l’omicidio di Aldo Moro. Mattarella era considerato un erede naturale di Moro: la sua giunta aveva già aperto al Pci. Se dunque si prende in esame il contesto, non si può fare a meno di mettere in fila questi elementi. Il quadro che la Procura di Palermo fa nel considerare l’arresto di oggi come una svolta per le indagini è già sentito, ma non per questo è meno inquietante. “Le inchieste del passato – scrivono – sono state inquinate da pezzi delle istituzioni”. E quindi, quarantacinque anni dopo, senza un colpevole per il delitto del fratello dell’attuale presidente della Repubblica, tornano a farsi strada le tante domande, forse anche con un po’ di inevitabile dietrologia, che hanno accompagnato tutti questi lustri.

Chi voleva Mattarella morto? È solo un delitto di mafia o c’è qualcos’altro da inquadrare in una strategia più ampia? Ritorniamo allora a quei giorni. Poco dopo che il presidente della Regione Sicilia è stato ammazzato, arriva una rivendicazione all’Ansa: Nuclei fascisti rivoluzionari. E per un po’, anche con Giovanni Falcone, la pista neofascista viene seguita, anche per le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva. Ma Fioravanti e Cavallini, leader dei Nar, vengono assolti definitivamente nel 1999 nel processo che ne consegue.

Quando Mattarella viene ammazzato, la guerra di mafia che porterà i Corleonesi al potere non è ancora iniziata. Un anno dopo (1981) con l’omicidio di Stefano Bontate partirà la stagione di sangue a Palermo: mille morti. Eppure la pista mafiosa per l’omicidio di Mattarella porta, anche dopo quarantacinque anni, a Nino Madonia, il boss della Resuttana, famiglia da sempre considerata vicina a quelle zone grigie, in cui si incrociano mafia e servizi deviati.

A parlare per primo di quel guanto invece fu il ministro dell’Interno dell’epoca, il democristino Virginio Rognoni (colui che firmerà la legge con La Torre sull’associazione mafiosa) in un’informativa urgente al Parlamento. Mattarella era andato a Roma sul finire del 1979 – sarà ucciso il 6 gennaio 1980 – per incontrare proprio Rognoni. La sua capo di gabinetto ricordò come fosse “pallido e turbato” dopo quell’incontro. L’8 gennaio, al Parlamento, a due giorni dal delitto, lo stesso Rognoni parlò di “complicità operativa tra criminalità organizzata e terrorismo”. Nel dibattito che ne seguì Pio La Torre, dai banchi dell’opposizione, espresse la stessa visione del ministro. Il contesto, appunto. Da cui non ci si può esimire per provare a venire a capo di questo omicidio.