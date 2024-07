Delitto Mattarella, la lettera: "Vi svelo il nome del killer"

Un foglio A4 con sette righe scritte al computer. In cui un anonimo scrive il nome del presunto killer dell’ex presidente della Regione siciliana e fratello del presidente della Repubblica, Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. "Un ragazzo militante nero, cappuccio in testa, occhi color ghiaccio, passo ondeggiante, ballonzolante", si legge. A 44 anni dal delitto si conoscono solo i mandanti (da Totò Riina a Michele Greco), ma non gli esecutori materiali.