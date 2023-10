Delitto di Saman. Minacce dal Pakistan al fratello testimone

Pressioni e minacce per convincere il fratello di Saman (nella foto) a non testimoniare o a ritrattare le dichiarazioni fatte sono arrivate anche nelle scorse settimane dal Pakistan. A pochi giorni dell’audizione del ragazzo davanti alla Corte di assise, prevista per venerdì prossimo , la procura di Reggio Emilia ha depositato agli atti del processo gli accertamenti svolti su questi tentativi di convincere il principale accusatore dei propri familiari imputati a cambiare versione. Sul tema, il procuratore Gaetano Calogero Paci ha aperto un fascicolo contro ignoti e i carabinieri del nucleo investigativo reggiano hanno acquisito copia di messaggi e chat social, forniti volontariamente dallo stesso giovane testimone. Emerge come il ragazzo, da poco maggiorenne, abbia mantenuto contatti con la madre Nazia Shaheen, unica ancora latitante dei cinque imputati e con altri familiari in patria che, soprattutto a ridosso dell’estradizione del padre Shabbar Abbas, fine agosto, hanno portato avanti un’incessante operazione di convincimento psicologico.