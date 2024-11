Delitto di Pierina, sul giallo ancora irrisolto spunta un brano rap

"Una notte oscura in un paese muto, qualcosa è successo il mistero è accresciuto, un uomo camminava, nessuno lo vedeva, qualcuno lo seguiva e lui non lo sapeva. Gli occhi fissi della cam3, gli occhi scuri nessuno sa com’è, e come un gioco di illusioni ingannevoli, vedo nero segreti inenarrabili. Vedo nero ma era Neri. Vedo nero ma era Neri". È la prima strofa della canzone dedicata all’indagine sul caso dell’omicidio di Pierina Paganelli apparsa sul canale YouTube dedicato alle inchieste di cronaca nera. Il canale si chiama "Sulle Tracce del Crimine" e si concentra sull’esplorazione di casi criminali reali, misteri irrisolti, indagini su delitti che hanno segnato la cronaca e casi di persone scomparse. Ogni episodio riguarda un caso specifico – si legge sulla pagina – e l’ultima pubblicazione è proprio la canzone che, su una base musicale hip hop e delle strofe in stile rap, racconta le ultime novità sull’inchiesta. Il brano sta diventando una hit tra gli addetti ai lavori del Tribunale di Rimini e non solo. Migliaia le visualizzazioni su Youtube.