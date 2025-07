Delitto di Garlasco. Stasi resta in semilibertà. Niente Dna dai rifiuti

GARLASCO (Pavia)Due conferme, dai significati differenti. Resta in semilibertà Alberto Stasi, condannato in via definitiva e in carcere dal 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Ma si affievoliscono le possibilità di trovare del ‘nuovo’ Dna sulla scena del crimine. Ieri la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Milano contro l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza, dopo l’udienza dello scorso 9 aprile, aveva concesso la semilibertà a Stasi. Una ‘vittoria’ per i suoi difensori, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, che avevano chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile nel merito. La sostituta pg Valeria Marino della Procura generale diretta da Francesca Nanni, nell’opposizione aveva invece sollevato "vizi di legittimità" nella motivazione delle decisione del Tribunale di sorveglianza, riferendosi anche all’intervista al programma televisivo Le Iene registrata durante un permesso premio. La decisione della Cassazione di rigettare il ricorso conferma dunque il regime di semilibertà, di cui Stasi sta usufruendo dal 28 aprile, dopo il beneficio del lavoro esterno dal 2023, avvicinando la possibilità di chiedere a breve l’alternativa al carcere dell’affidamento in prova.

Ieri sono emerse ulteriori conferme, ancora ufficiose, dalle prime analisi genetiche dell’incidente probatorio disposto dalla Gip Daniela Garlaschelli per la nuova inchiesta della Procura di Pavia che indaga su Andrea Sempio. In attesa che i periti Denise Albani e Domenico Marchigiani si incontrino venerdì con i consulenti delle parti per condividere i risultati e proseguire le analisi, una seconda verifica sui campionamenti sulla spazzatura avrebbe confermato di aver trovato solo i Dna di Chiara Poggi (sulle pellicole del Fruttolo, sul piattino di plastica, sullo stesso sacchetto della spazzatura oltre che su quello dei cereali) e di Alberto Stasi (sulla cannuccia dell’Estathé), ma soprattutto non sarebbe stato trovato, dai campionamenti sui fogli di acetato delle impronte (compresa la numero 10 sulla porta) materiale utile o sufficiente per estrarre un Dna comparabile. "Per ora, anche gli accertamenti scientifici fin qui svolti – il commento dell’avvocata Angela Taccia, che assiste Sempio col collega Massimo Lovati – confermano la totale estraneità di Andrea Sempio in questa terribile vicenda. Non poteva essere altrimenti, ma attendiamo comunque fiduciosi, rimanendo sempre concentrati".