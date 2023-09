Delitto Cesaroni a Roma: spunta l'ipotesi serial killer di Marco Bergamo La Procura di Roma ha riaperto un fascicolo a carico di ignoti per il delitto di Simonetta Cesaroni, avvenuto nel 1990. Un giornalista sostiene che il colpevole sia il serial killer Marco Bergamo, noto per i suoi crimini in Alto Adige. Il caso è tuttora aperto.