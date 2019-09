Roma, 26 settembre 2019 - "La vecchia idea che le immagini non mentono dovrà subire una drastica revisione". Profezia del 1986, esattamente trentatré anni fa. Su Analog (la più antica rivista americana di fantascienza) lo scrittore Jack Wodhams pubblica Picaper: storia di video migliorati o digitalmente generati che escono dai computer di talentuosi hacker al servizio di avvocati senza scrupoli e mandanti politici. "Calchi scomposti nei loro compositi di matrice individuale: analizzati, riorganizzati, estrapolati – scrive l’autore – in modo che un’immagine possa essere riprogettata". Quella suggestione letteraria è oggi sofisticata realtà, trabocchetto senza confini reso ogni giorno più pericoloso dall’avvento dell’intelligenza artificiale nelle sue smisurate applicazioni.



I deepfake, ormai sinonimo di video contraffatti, possono infettare ogni aspetto della vita pubblica: soprattutto minacciano di diventare irrintracciabili perché di standard assolutamente identico agli originali che intendono scientemente manipolare. Al punto che il Congresso degli Usa sta pensando a severe contromisure. Tra le ipotesi, anche la responsabilizzazione dei social network che, nello scenario più stringente, dovranno scandagliare i video con appositi software e poi ‘bollinare’ i falsi.

In Italia non esiste una normativa specifica. E la collocazione di eventuali deepfake anche in programmi di satira – come il caso del falso Matteo Renzi apparso a Striscia la notizia, subito spiegato dal programma per quello che è: un falso, appunto – non fornisce adeguata garanzia della fede pubblica: sia per la circolazione virale dei ‘tarocchi’ una volta pubblicati, sia per la pervasiva attività delle fabbriche di fake news nei confronti di un’utenza senza strumenti tecnologici o culturali di decodifica dei falsi.

Oggi la tecnica deepfake richiede competenze evolute, ma presto qualsiasi smanettone potrà facilmente applicarsi.



Se nel 2017 un utente di Reddit mostrò la potenza del sistema Gan (Generative adversarial networks) trasformando attori famosi in personaggi del porno, ora il ricorso all’intelligenza artificiale e alle sue reti neurali (è del 2018 l’arrivo di FakeApp) ha perfezionato e velocizzato i prodotti. Nel mondo dell’IA bastano pochi passi per confezionare un falso d’autore: lavorazione di una nuova traccia audio da precedenti discorsi (della ‘vittima’ o di altri soggetti inconsapevoli); identificazione dei singoli movimenti delle labbra e della bocca; sincronizzazione di parole, labiale e movimenti della bocca nel video modificato; rifinitura.

Un’arma potentissima e teoricamente distruttiva se il soggetto manipolato è un capo di Stato, una personalità della scienza, un idolo delle masse. E per l’acchiappa-fake meglio puntare sulla tecnologia. Uno studio tedesco dimostra che i software avanzati sanno smascherare i falsi molto meglio degli uomini.