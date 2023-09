Migranti vincono ricorso contro il decreto sui Cpr: “Illegittimo trattenerlo e chiedere cauzione”

Catania, 30 settembre 2023 – Ci sono già i primi ricorsi (vinto) contro il recente decreto del governo in materia di migranti. Quello che istituiva una fidejussione bancaria di quasi 5mila euro per i profughi come condizione per evitare i centri di rimpatrio. Come ha anticipato Repubblica, il tribunale di Catania ha accolto l’istanza di un migrante tunisino sbarcato a Lampedusa a metà settembre e portato al centro di Pozzallo. Fratelli d’Italia conferma, parlando di altri tre trattenimenti non convalidati.

Secondo i giudici il decreto del governo Meloni sarebbero “illegittimo in più parti”. In base a quanto riportano fonti legali, viene contestata in particolare proprio “la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro”.

Il “trattenimento” nella struttura, secondo il Tribunale, violerebbe tanto “il diritto comunitario (Direttiva Ue 2013)”, che la “Costituzione italiana”, fa sapere l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. “Trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo”.

FdI: “Decisione politica e ideologica”

Per Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione, “il tribunale di Catania, non convalidando il trattenimento dei quattro tunisini soggetti alle nuove procedure accelerate di frontiera disposte dal governo, ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche. Le ordinanze appaiono infatti poco ancorate al quadro normativo vigente e immagino che saranno impugnate dall'avvocatura dello Stato. Spiace dover constatare come ancora una volta si pieghi il diritto all'ideologia. Le sentenze sconfessano non solo e non tanto il decreto del governo, ma la normativa europea su cui il decreto poggia”.

Sindaco di Pozzallo: “Sentenze si rispettano”

''Le sentenze si rispettano – commenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, eletto con una lista di Centro –. Va ricordato che dopo quella del tribunale di Catania, il centro di rimpatrio veloce all'interno dello stesso hotspot di Pozzallo, è stato svuotato dai quattro ospiti tunisini''.

Lo afferma all'AdnKronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che fa sapere che i 4 migranti sono stati subito fatti uscire dal centro. ''Ho sempre manifestato perplessità sulla realizzazione di questi centri. Il fenomeno della immigrazione – aggiunge – presuppone anche altri impegni del governo che si muovono nella direzione di una vera e concreta di politica di integrazione”.