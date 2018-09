Roma, 28 settembre 2018 - E' Claudio Andrea Gemme il nome a cui il governo ha pensato come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova. A fare trapelare l'informazione sono fonti parlamentari e dello stesso esecutivo, dopo che nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Genova (in mattinata era arrivata la 'bollinatura' della Ragioneria di Stato) con spese per la città per 493 milioni di euro, di cui 360 per demolizione e ricostruzione

CHI E' GEMME - Settanta anni, genovese, Gemme è presidente di Fincantieri SI ma prima è stato in Finmeccanica e alla Ansaldo, lavorando a lungo all'estero (in Russia, in Germania e in Giappone). "Ottimo e capace professionista che conosce bene Genova", dice il viceministro per le Infrastrutture Edoardo Rixi commentando le indiscrezioni. Ma non solo, perché tra gli sfollati dalla zona rossa ci sono anche alcuni suoi parenti residenti in uno dei palazzi di via Porro, nelle immediate vicinanze del viadotto. Egli stesso ha vissuto, da ragazzo, in via Porro, in piena zona rossa, precisamente al civico 7. Al comitato di cittadini sfollati hanno ben presente il volto di Claudio Andrea Gemme. "Ha anche partecipato a una delle prime assemblee dopo il disastro - racconta il portavoce del comitato, Ennio Guerci - e pensavamo che fosse per esprimere solidarietà, invece era proprio per una questione pratica, perché quell'appartamento è ancora di proprietà della sua famiglia".

Laureato in Scienze Economiche e Politiche, membro del Consiglio di presidenza di Confindustria e con numerose cariche nei principali enti e associazioni di settore a livello nazionale ed europeo, il profilo di Gemme corrisponde a quello descritto per sommi capi dal vicepremier Matteo Salvini che in mattinata aveva fatto sapere di aver "dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario, "coinvolto direttamente, anche tramite famiglia, nel disastro". "A me sarebbe piaciuto molto anche il sindaco Bucci" - aveva poi aggiunto - ma "la decisone spetta a Conte".