Roma, 18 maggio 2021 - E' un percorso a tappe verso una ritrovata normalità quello dettato dal nuovo Decreto riaperture, approvato ieri dal consiglio dei ministri e oggi firmato daI presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La linea, portata avanti in prima persona del premier Mario Draghi, è sempre stata quella gradualità, procedendo con le ripartenze di pari passo con l'andamento dei contagi Covid e delle vaccinazioni. E ora che finalmente le somministrazioni sembrano aver preso il giusto andamento (qui le Regioni sono partite con gli over 40) e la curva epidemica sembra in fase di discesa (qui il bollettino del 18 maggio), da domani le restrizioni si allentano.

Si comincia con il coprifuoco esteso alle 23 (qui le tappe) per poi vedere dal 24 maggio il nuovo inizio delle palestre, la riapertura dei centri commerciali, dei ristoranti e bar al chiuso anche la sera e delle piscine. Riparte anche il settore wedding, uno dei più colpiti della pandemia, mentre per le discoteche c'è ancora da attendere.

Ma il nuovo Decreto ha dettato anche i nuovi criteri che saranno adottati per stabilire i colori delle Regioni. E già dai primi di giugno c'è chi può sperare nella zona bianca (qui quali regioni possono entrarci e da quando), quella fascia in cui quasi tutte le restrizioni vengono meno e si tornerebbe davvero a respirare la normalità.

Dl Covid riaperture: il pdf