Decreti omnibus Aumentano le licenze taxi e i sindacati: sciopero Voli, stop al caro prezzi

di Giulia Prosperetti

Dall’aumento delle licenze per i taxi alla salute, dai provvedimenti contro il caro voli alla giustizia fino alla lotta al granchio blu. Con un rush finale prima della pausa estiva il governo, nel Consiglio dei ministri di ieri, ha approvato in circa tre ore i due decreti omnibus ‘Asset’ – recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici –, e ‘Giustizia’ che comprende, tra gli altri provvedimenti, le nuove norme sugli incendi, l’8 per mille alle tossicodipendenze e la riorganizzazione del Ministero della cultura.

TAXI

Non un provvedimento definitivo ma, come l’ha definito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso "una prima risposta immediata" a "un’emergenza che durava da troppo tempo". Nel pacchetto di misure che potrà essere ulteriormente implementato, spicca il via libera all’incremento delle licenze. Le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura più celere, certa e semplificata, rispetto all’assetto normativo previgente. Di fronte alle minacce di sciopero avanzate dai sindacati il governo ha, tuttavia, fatto marcia indietro sull’ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive in capo allo stesso soggetto. Il concorso straordinario per ottenerle sarà quindi aperto a nuovi operatori.

LO SCONTRO

Sul fronte delle licenze temporanee è previsto il rilascio da parte dei Comuni, in via sperimentale, a titolo gratuito o oneroso, di licenze aggiuntive per far fronte a uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi avranno una durata non superiore a 12 mesi, prorogabili fino a un periodo massimo di 24 mesi e saranno rilasciate – con procedura semplificata che prevede solo il parere dell’Autorità dei trasporti entro i 15 giorni – esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze, che possono affidarle a terzi anche a titolo oneroso o gestirle in proprio. Ma anche su questo punto i tassisti non ci stanno. Uiltrasporti parla di "decisioni unilaterali senza confronto, inadatte e sbagliate" che favoriscono "il rischio di tensioni e ulteriore caos normativo, determinando anche la possibilità del proliferare del precariato e forme di caporalato". Sulla stessa linea anche Ugl taxi e Federtaxi Cisal.

IL CARO-VOLI

Vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. Si tratta, in pratica,

dell’algoritmo applicato dai sistemi di prenotazione. È, inoltre, considerata ‘pratica commerciale scorretta’ l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe – da e per le isole, ossia laddove sussistono esigenze di continuità territoriale – basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico. Le compagnie aeree dovranno sempre informare l’utente, per gli acquisti di biglietti online, circa l’utilizzo di strumenti di profilazione.

LA REAZIONE

Contro la stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi si agita il fronte delle compagnie aeree. Sottolineando come il settore "operi in un contesto generale di mercato libero e deregolamentato" Assaereo e Ibar affermano che tali misure sono in contrasto con le norme europee e arrivano "in assenza di un preventivo confronto".