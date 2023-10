Deceduto l'autista a Venezia: l'ultimo estratto dai rottami

È stato l’ultimo corpo a essere estratto dalle lamiere. Aveva 40 anni, era originario del Trevigiano, si chiamava Alberto Rizzotto (in foto). Era l’autista del pullman a metano che ieri, subito prima delle 20, ha sfondato i bordi stradali ed è precipitato per circa quindici metri in uno degli snodi vicino alla ferrovia tra Mestre e Marghera. "Era un autista esperto, visto che da sette anni era alla guida degli autobus dell’azienda. Non possiamo escludere il malore, ma sono certo che le immagini delle telecamere ci diranno come questa tragedia possa essere accaduta". Queste le parole pronunciate a caldo da Renato Boraso, assessore alla Mobilità del Comune di Venezia. Rizzotto, a quanto si apprende, lavorava per la ditta “La Linea“. Ieri aveva preso da poco servizio, al lavoro, quando si è verificata la tragedia. La procura di Venezia ha aperto un’inchiesta. Sarà dirimente capire se si sia trattato di un malore da parte dell’autista stesso oppure no.