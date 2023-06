De Sica vende la super villa di Capri È un’icona dell’isola

È stata venduta la villa a Capri che Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone possedevano dal 1996. Lo rende noto Lionard Luxury Real Estate, la società di intermediazioni immobiliari di lusso che l’aveva in vendita. Realizzata in stile caprese, la villa si sviluppa complessivamente su 250 metri quadrati di interni su due piani ed è circondata da un giardino. Vicino, ma indipendente dalla villa, si trova la dependance utilizzata come zona Spa, con sul tetto una delle terrazze panoramiche. L’immobile, che gode di una vista sull’isola e contemporaneamente sulla baia di Napoli e sul golfo di Salerno, fa parte della dimora storica ‘I Quattro VentI’, tra quelle che hanno contribuito al mito di Capri: fu progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903. La villa è stata realizzata in quello che fu lo studio d’artista di Vedder. Successivamente fu venduta al conte Earl Brewster e fu il luogo in cui lo scrittore D.H. Lawrence lavorò alla stesura di ‘L’amante di Lady Chatterley’.