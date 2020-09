Napoli, 10 settembre 2020 - Una nuova notizia sul fronte dell'emergenza Coronavirus scuote il mondo del calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è infatti risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata questa mattina dalla società Napoli calcio con uno scarno comunicato sul sito Internet. Secondo notizie di stampa sarebbe risultato positivo anche un familiare del produttore cinematografico e dirigente calcistico.

"La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri".

Soltanto ieri De Laurentis aveva partecipato all'assemblea della Lega di Serie A che ha votato all'unanimità la creazione di una media company in cui confluiranno i diritti tv del campionato per le prossime stagioni. Ora inevitabilmente anche gli altri presidenti delle squadre di serie A che si trovavano nella stanza dell'albergo di Milano in cui si svolgeva l'assemblea dovranno sottoporsi al tampone.

Notizia in aggiornamento