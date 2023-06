Davigo a processo, chiesti 16 mesi

Un anno e 4 mesi con sospensione condizionale della pena. È la richiesta di condanna formulata dalla Procura di Brescia nei confronti di Piercamillo Davigo, lo storico ex pm del pool Mani Pulite, ex giudice di Cassazione ed ex componente del Csm, finito a processo per rivelazione del segreto d’ufficio per l’ormai noto caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara su una presunta "Loggia Ungheria". Verbali che furono a lui consegnati nell’aprile del 2020 dal pm di Milano Paolo Storari – già assolto in via definitiva dalla stessa accusa di rivelazione con rito abbreviato – dopo che lo stesso pubblico ministero si era rivolto proprio a Davigo, all’epoca consigliere di Palazzo dei Marescialli, per tutelarsi dal "freno" che, a detta del pm, era stato messo dagli allora vertici della Procura milanese alle indagini sulla fantomatica associazione segreta di cui aveva parlato l’avvocato siciliano, anche per verificare le eventuali calunnie messe nero su bianco dal legale. Dichiarazioni rese nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto ‘falso complotto Eni’, di cui Storari era uno dei titolari. La sentenza è attesa per il 20 giugno.