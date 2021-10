Roma, 12 ottobre 2021 - Davide Rossi (condannato per un incidente stradale accaduto a Roma) dal celebre papà Vasco ha ereditato i cromosomi dell'artista. Un figlio d'arte nel vero senso della parola che fin da giovanissimo ha nutrito la passione per il mondo dello spettacolo. Musica, cinema e tv lo hanno visto e lo vedono impegnato. Davide Rossi è nato a Pagani il 1986 ed è uno dei tre figli della rock star modenese. La mamma è Laura Trucillo con la quale Vasco ebbe una relazione (adesso Blasco è sposato - dal 2012 - con Laura Schmidt).

Rossi dopo il diploma si è iscritto alla Nuct di Cinecittà e ha iniziato il suo percorso artistico. Nel 2003 ha debuttato sul grande schermo con i film Il posto dell'anima per la regia di Riccardo Milani e Caterina va in città per la regia di Paolo Virzì.

Cinema e televisione, si diceva. Davide Rossi ha preso parte a film come "Scusa ma ti chiamo amore" e "Albakiara". Mentre in televisione è apparso nelle fiction "Lo Zio d’America 2" e "Provaci Ancora Prof 2". Ha preso anche, sempre in televisione (nel 2018) al reality Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore.

Non poteva mancare ovviamente la musica. Davide è stato dj e anche cantautore: con Federico Paciotti ha scritto il brano “Parole di Cristallo” interpretato da Valerio Scanu.

Per quanto riguarda la vita privata, Davide ha reso nonno Vasco con la nascita del piccolo Romeo nel 2014.