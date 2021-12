Roma, 4 dicembre 2021 - "Sta guarendo ed è di buon umore" Roberto Malaspina, 27 anni, il turista italiano accoltellato giovedì sera ad Harlem, quindici minuti dopo l'aggressione mortale al dottorando alla Columbia University, lo studente italiano Davide Giri, 30 anni. A comunicare lo stato di salute è un amico di Malaspina, andato a trovare il turista all'ospedale Mount Sinai Morningside, dove è ricoverato.

"Perché io? Aiuto", sarebbe stato il grido di allarme lanciato da Roberto, poco prima essere ferito. Era arrivato a New York il mercoledì, per una breve vacanza nella Grande Mela. E solo il giorno dopo, mentre camminava lungo la 110th Street, a sud di Harlem, è stato accoltellato alla schiena e all'addome da un uomo, identificato poi come Vincent Pinkney, 25 anni, membro della gang criminale 'EveryBody Killer'. Il folle killer, individuato grazie alla testimonianza di una ragazza, è attualmente in stato di fermo, ma su di lui non è stata ancora formulata alcuna incriminazione. Ha diversi precedenti penali per aggressione e rapina a mano armata ed era in libertà vigilata fino al 2022.

Roberto e Davide non si conoscevano, passeggiavano attorno alle 23 a cinque isolati di distanza. La polizia ritiene di aver trovato il coltello con cui l'aggressore ha prima ucciso Davide e poi, ancora insanguinato, ha ferito Roberto. L'arma, modello Dexter, fabbricazione americana, manico bianco e lama affilata di quindici centimetri, è un tipo di coltello che viene usato generalmente nelle cucine dei ristoranti.

La mappa