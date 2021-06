Roma, 15 giugno 2021 - Continua il calo della curva epidemiologica del Coronavirus. Nel pomeriggio il nuovo bollettino sull’epidemia da Covid in Italia farà il punto della situazione con gli aggiornamenti di Ministero della Salute e Protezione Civile su contagi, morti, ricoveri e guariti. I dati di ieri hanno mostrato per la prima volta dal settembre 2020 un numero di nuovi positivi sotto quota 1000, con solo quattro regioni con più di 100 casi. Oggi i nuovi casi potrebbero essere in risalita, per il maggior numero di tamponi effettuati rispetto al weekend, ma come sempre sarà da tenere d'occhio anche il tasso di positività.

Intanto procede la campagna vaccinale: con le quasi 490mila dosi inoculate nelle giornata di ieri si compie un altro importante passo. Calcolata sulla prima dose, la copertura è per metà della popolazione italiana, al momento 49,08% (qui la dashboard dei vaccinati in tempo reale). Resta però al centro del dibattito il caso Astrazeneca. L'Ema non cambia idea e sostiene: "Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione". Ma in Italia resta in vigore lo stop al siero di Oxford per gli under 60. Fino ai 59 anni saranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna, e per chi ha già ricevuto la prima dose di Astrazeneca è prevista la seconda dose eterologa. Il mix di vaccini, osteggiato da alcuni esperti e governatori regionali, è stato approvato dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che ne ha assicurato l’efficacia della risposta anticorporale.

Sul fronte esteri continua l’allarme mutazioni. La variante delta, ex-indiana, causa del rinvio della fine delle restrizioni in Gran Bretagna, annunciata ieri dal premier Boris Johnson, si sta diffondendo. In Francia il 2 e il 4% dei tamponi esaminati, l'equivalente di 50-150 nuovi casi ogni giorno, sono attribuibili alla mutazione del virus. E in India scatta l'allerta per "una variante della variante indiana", detta Delta plus che, anche se poco diffusa, sarebbe ancora più pericolosa.

Dati dalle regioni / Veneto

Per il terzo giorno consecutivo il Veneto non registra nuove vittime per il Covid. Nel report della Regione diffuso stamane il numero complessivo dei morti è fermo a 11.600. I nuovi contagi da ieri sono 74, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 424.708. Prosegue il calo negli ospedali: i ricoverati totali sono oggi 417 (-27), dei quali 368 ( -24), nelle aree mediche e 49 (-3) in terapia intensiva.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 57 su 14.856 test di cui 6.572 tamponi molecolari e 8.284 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,38% (1,1% sulle prime diagnosi). Un tasso dei nuovi positivi così basso non si registrava da agosto 2020, l'incidenza media regionale è 23 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo a essere prudenti!". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando i dati del contagio.

Basilicata

In Basilicata, ieri sono stati processati 734 tamponi molecolari, da cui sono emersi 28 nuovi contagi. Sempre nelle ultime 24 ore si sono registrati 83 guariti e un decesso. Al momento le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 38, di cui nessuno in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 2330 tamponi: 1113 nel percorso nuove diagnosi (di cui 357 screening con percorso Antigenico) e 1217 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 16 (3 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 4 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione).

Le altre regioni

Nessun decesso e 12 casi in Alto Adige. In Molise 10 nuovi positivi.