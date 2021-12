Roma, 6 dicembre 2021 - Nel giorno del Super Green pass ecco l'appuntamento quotidiano con il bollettino Covid del ministero della Salute. Oggi i contagi in Italia molto presumibilmente crolleranno, come già si può vedere dai primi dati in arrivo dalle Regioni. Ma, come ogni lunedì, scenderanno nettamente anche i tamponi effettuati. Particolare attenzione è rivolta quindi alla pressione sugli ospedali. Ieri si è registrato un nuovo balzo dei ricoveri ordinari, cresciuti di oltre 150 unità e da giorni anche le terapie intensive.

Il virus corre, ma pochi hanno la mascherina

Proprio sul fronte ospedaliero non arrivano buone notizie dagli ultimi dati Agenas. La Calabria ha un piede in zona gialla, dove già ci sono Friuli Venezia Giulia e, da oggi, l'Alto Adige. Anche la Lombardia rischia, se non in questa settimana la prossima, di superare le soglie massime di occupazione di reparti e rianimazioni; Veneto, Lazio e Liguria hanno le terapie intensive al limite del passaggio di colore e la Valle d'Aosta i ricoveri ordinari ben oltre la soglia.

Dati dalle regioni / Veneto

Crollo dei contagi Covid in Veneto: sono 1.709 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Un dimezzamento dovuto con ogni probabilità al fisiologico calo dei tamponi effettuati la domenica. Si registrano anche 2 vittime, che portano a 12.005 i decessi in regione da inizio pandemia. Non si ferma la crescita dei ricoveri negli ospedali: nei normali reparti medici si trovano 700 persone (+ 44); un paziente in meno di ieri (122), invece, nelle terapie intensive.

In Toscana sono 544 i nuovi casi di Coronavirus scoperti dall'analisi di 14.517 tamponi. Sono stati effettuati 6mila tamponi molecolari e 8.517 antigenici rapidi con un tasso di positività pari al 3,75% sul totale dei test e al 12,1% sulle prime diagnosi. È la prima volta, dopo molte settimane, che il tasso di positività fra i nuovi soggetti controllati torna in doppia cifra. Oggi si registrano 7 decessi: 5 uomini e 2 donne con un'età media di 82,3 anni. I ricoverati sono 300 (+1), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati individuati 388 nuovi casi. Nel dettaglio su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 contagi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 29 (+1), mentre i pazienti in altri reparti sono 305 (+17).

L'entrata dell'Alto Adige in zona gialla coincide con un aggravamento del bilancio delle vittime della pandemia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 decessi, il numero più alto dal 29 marzo scorso. Tra ieri e oggi sono stati anche accertati 221 nuovi casi, a fronte di 912 tamponi molecolari (219 nuovi test) e 9.695 test antigenici effettuati. Cresce la pressione ospedaliera: sono 98 (+5) i ricoverati nei reparti ordinari e 15 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

L'Abruzzo registra 89 nuovi casi, mentre salgono di 5 unità i ricoverati in area medica e (120 il totale) di una unità in teapia intensiva (8). Quattro nuovi positivi in Basilicata; solo uno in Molise.