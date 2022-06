Covid: i dati Italia di oggi 30 giugno. Oltre 80mila contagi, boom ricoveri

Romna, 30 giugno 2022 - Contagi Covid in forte aumento, da giorni in tutta Italia. Al momento, comunque, le curve di ricoveri ospedalieri e terapie intensive non seguono l'ascesa in modo proporzionale. Oggi i nuovi casi restano sopra quota 80mila e si registra un netto balzo degli ingressi in ospedale. La Fondazione Gimbe rileva comunque che nell'ultima settimana c'è stata una media di 55mila casi al giorno e in 7 giorni +25,7% ospedalizzazioni e +15% rianimazioni. Tornano a crescere anche i decessi: +16%. I dati Agenas segnalano che sale di un punto nell'arco di 24 ore in Italia, tornando al 10%, la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), occupati da pazienti con Covid-19, toccando il 24% in Umbria. È ferma invece al 3% l'occupazione dei posti in terapia intensiva, percentuale ampiamente sotto il livello d'allerta. Entrambi i parametri, a livello nazionale, registravano il 3% esattamente un anno fa.

Il bollettino del 30 giugno 2022

Sono 83.274 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 94.165 di ieri ma soprattutto i 56.166 di giovedì scorso, un aumento su base settimanale del 48%. I tamponi processati sono 296.030 (ieri 357.210) con un tasso di positività che cresce ancora, passando dal 26,4 al 28,1%, mai così alto. I decessi sono 59 (ieri 60). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.353. In aumento le ospedalizzazioni: 13 in più le terapie intensive (ieri +11), che diventano così 261 in tutto con 43 ingressi del giorno. E 338 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +219) per un totale di 6.592.

Tabella Pdf: tutte le regioni

Le Regioni / Campania

Sono 9.946 i positivi del giorno rilevati oggi in Campania a fronte di 30.192 test processati (24.091 antigenici e 6.101 molecolari). Hanno dato esito positivo 9.171 test antigenici e 775 tamponi molecolari. I deceduti sono quattro, tre morti nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in degenza sono 453, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 27.

Veneto

Sono 8.557 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto. Attualmente risultano in isolamento/quarantena 72.194 persone. Tre le vittime, per un totale di decessi, da inizio pandemia, di 14.800. In aumento i ricoverati in area medica: sono 672 (+43) e 29 (+1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Lazio

Nel Lazio su 4.454 tamponi molecolari e 21.887 tamponi antigenici per un totale di 26.341 tamponi, si registrano 7.756 nuovi casi positivi, sono 5 i decessi, 626 i ricoverati (+33), 54 le terapie intensive (+3) e +5.226 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 29,4%. I casi a Roma città sono a quota 3.760.

Emilia-Romagna

Oltre 6mila i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna, su oltre 20mila tamponi delle ultime 24 ore, con un tasso di positività di quasi il 32%. Altri sette sono i decessi con Covid-19, fra i quali un bimbo di soli quattro mesi, in provincia di Reggio Emilia, che - specifica la Regione - era affetto da gravi patologie congenite. Tra le vittime anche una donna di 55 anni nel Parmense. Il bollettino indica che i ricoveri nelle terapie intensive sono sostanzialmente stabili, con due pazienti in meno da ieri per 28 in totale. Mentre aumentano i degenti dei reparti Covid, altri 29 pazienti da ieri per un totale di 984. Complessivamente i casi attivi superano di nuovo ad oggi quota 50mila (50.210). Il 98% è in isolamento domiciliare.

Toscana

Sono 5.068 nuovi positivi in Toscana dove oggi si registrano altri 4 decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 73 anni. Continuano a crescere i ricoveri che salgono a 426 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi sono stati eseguiti 2.352 tamponi molecolari e 16.162 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,4% è risultato positivo. Sono invece 6.360 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 53.337. A livello territoriale Firenze registra 1.540 casi in più, Prato 304, Pistoia 332, Massa Carrara 205, Lucca 551, Pisa 664, Livorno 469, Arezzo 408, Siena 367, e Grosseto 228.