Roma, 5 febbraio 2022 - Continua il calo progressivo dei numeri del Covid in Italia, con meno ricoveri in terapia intensiva e nei reparti. Per il tardo pomeriggio di oggi è atteso il nuovo bollettino del 5 febbraio con i dati del ministero della Salute, mentre arrivano i primi dati dalle Regioni. Continua a scendere la curva dei contagi in Veneto: 10.012 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Per il ministro Speranza siamo entrati in una "fase nuova". La mortalità è 27 volte più alta nei non vaccinati rispetto a chi ha avuto la dose booster del vaccino anti-covid, spiega un report dell'Istituto superiore di sanità. Nei non vaccinati, rispetto a chi ha avuto la terza dose, il tasso dei ricoveri ordinari è 10 volte più alto ed è 27 volte maggiore quello nelle terapie intensive. La dose booster protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio rispetto a quanto avviene nei non vaccinati.

Riguardo a regole e restrizioni, le Marche sono l'unica regione che passerà in arancione mentre si allentano le maglie sulla quarantena, che passa da 10 a 5 giorni per i non vaccinati entrati in contatto stretto con i positivi.

Continua a scendere la curva dei contagi da covid in Veneto: 10.012 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per cui il dotale da inizio pandemia è di 1.213.740. 37 i decessi, con il totale a 13.347. I positivi ad oggi - secondo i dati della Regione Veneto - sono182.117, 10.058 in meno rispetto al giorno precedente. Scende l'occupazione dei posti letto negli ospedali ed in terapia intensiva.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 6.648 su 56.198 test di cui 15.723 tamponi molecolari e 40.475 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,83% (68,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in calo così come i test, con un tasso di positività sostanzialmente stabile: nel precedente report i contagi erano 6.769 su 57.534 tamponi e un'incidenza di nuovi positivi dell'11,77% (69,0% sulle prime diagnosi).

In Molise i nuovi contagi sono 406, nella Provincia di Bolzano 1303.