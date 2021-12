Roma, 17 dicembre 2021 - Dopo i dati Covid di ieri, record della quarta ondata, cresce l'attenzione per il bollettino sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute. Come sempre i dati nazionali su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive arriveranno nel tardo pomeriggio, ma i primi numeri diffusi dalle Regioni, soprattutto gli oltre 5mila nuovi casi in Veneto (in parte influenzati dai recuperi), non sono incorraggianti. Oltre all'andamento dei positivi, sarà importante capire se si confermerà la frenata dei ricoveri nei reparti ordinari, l'unica buona notizia dell'ultimo bollettino, e quanti saranno gli ingressi in rianimazione, ieri più di cento.

Picco a gennaio, "poi arriverà effetto terze dosi"

Sommario

La pressione sugli ospedali oggi è osservata speciale anche per il passaggio in zona gialla. Ben 4 regioni, oltre alle già "gialle" Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Calabria, sono sicure di trascorrere Natale e Capodanno nella fascia con più restrizioni (qui tutte le regole). La percentuale di posti occupati negli ospedali aumenta anche a livello nazionale: secondo i dati della cabina di regia il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6%, mentre quello nelle aree mediche a livello nazionale sale al 12,1%. È in crescita anche l'incidenza, che passa da 176 a 241 casi per 100mila abitanti, mentre scende leggermente l'indice Rt.

Spostamenti tra Regioni: le regole

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

Contagi Covid giornalieri tra i più alti di sempre in Veneto: sono 5.557 i casi rilevati oggi su 108.000 tamponi effettuati. Si tratta tuttavia di un numero, ha avvertito il governatore Luca Zaia, che in parte risente del caricamento di dati precedenti.

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 1.227 nuovi casi, il 3% di 13.234 tamponi molecolari e 28.305 tamponi antigenici rapidi processati. Gli attualmente positivi sono 15.080. Tra questi i ricoverati sono 390 (19 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in più). Sono 4 i decessi registrati: 3 uomini e una donna con un'età media di 87,8 anni.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 809 contagi: 701 su 8.384 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'8,36 % e 108 su 16.113 test rapidi antigenici realizzati (0,67%). Nella giornata odierna si registrano anche 7 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31 (-1) e diminuiscono anche i pazienti nei reparti ordinari (286, -3).

Sono 682 i casi di positività al Coronavirus rilevati tra ieri e oggi nelle Marche, che saranno in zona gialla da lunedì 20 dicembre. Sale ancora l'incidenza da 263,88 a 267,28.

Sono 662 i nuovi casi di Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore con un'incidenza del 2,58% rispetto ai 25.627 test giornalieri registrati (ieri era del 2,4%). La provincia più colpita resta quella di Bari con 188 nuovi contagi seguita da quella di Foggia, con 130 e quelle di Brindisi e Lecce con 100 ciascuna. Si registra anche un decesso. Sono 6.492 le persone attualmente positive, di cui 142 ricoverate in area non critica (ieri erano 126) e 26 in terapia intensiva.

In Alto Adige sono 396 i nuovi positivi scoperti a fronte di 14.598 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 2 decessi per un totale di 1.282 vittime da inizio pandemia. In leggero calo i pazienti Covid nei reparti di degenza che sono 84 (-5), mentre salgono da 19 a 20 i ricoverati in terapia intensiva. I postacuti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono invece 66.

Balzo di nuovi casi di Coronavirus in Umbria, dove sono stati rilevati 368 nuovi contagi. Prosegue l'aumento degli attualmente positivi che nell'ultimo giorno hanno superato le 3.000 unità: sono 3.154, 285 in più rispetto a ieri. Si registra anche una vittima (1.498 in tutto dall'inizio della pandemia). Sono in aumento i ricoveri, ora 59 (due in più), otto dei quali (-1) in terapia intensiva.

In Basilicata 90 casi, 33 in Molise.