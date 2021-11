Roma, 24 novembre 2021 - La nuova impennata di contagi Covid in Veneto fa crescere l'attesa per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. I dati del ministero della Salute e dalla Protezione Civile saranno diffusi nel pomeriggio e ci aggiorneranno su nuovi casi, morti, ricoveri e terapie intensive. Ieri non sono arrivate buone notizie: i nuovi positivi sono tornati sopra i 10mila dopo il consueto calo del lunedì, il numero dei morti è stato il più alto da giugno ed è cresciuta ancora la pressione ospedaliera nei reparti e nelle rianimazioni. La situazione clinica, assieme all'incidenza, sembra condannare alla zona gialla dalla prossima settimana il Friuli Venezia Giulia.

Come prenotare la terza dose regione per regione

Interventi, per cercare di contenere l'impatto della quarta ondata che sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa, saranno presto introdotti anche in zona bianca. Stando alle anticipazioni della cabina di regia che si è riunita in mattinata il super green pass, che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione e non più con i test negativi, dovrebbe entrare in vigore già in zona bianca e dovrebbe essere necessario per accedere a cinema, teatri, ristoranti e hotel. Nessun giro di vite invece sulle mascherine che in bianco restano obbligatorie solo al chiuso.

Crisanti: "Terze dosi? Ritardo incolmabile. Così il Super pass diventa inutile"

Regioni / Veneto

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.931 i nuovi contagi e 4 vittime (11.922 in totale da inizio pandemia). L'incidenza dei casi su 90.592 test effettuati (23.285 molecolari e 67.307 rapidi) è del 2,1%. Gli attualmente positivi sono 23.825, 1.173 in più rispetto a ieri. Crescono i numeri anche sul fronte clinico: sono 431 i ricoverati in area non critica (+19) e 78 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

In Toscana sono 391 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore dall'analisi di 8.905 tamponi molecolari e 19.290 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,4%. Oggi si registrano anche 4 decessi: 4 uomini, con un'età media di 72,3 anni. Gli attualmente positivi sono 8.100, -1% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 300 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in più).

Giornata nera sul fronte dei decessi per Covid in Alto Adige: altre quattro persone sono morte nelle ultime 24 ore e il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 1.233. Non rallenta nemmeno la circolazione del virus: sono 339 i nuovi contagi accertati sulla base di 2.635 tamponi molecolari e 6.990 test antigenici. Un terzo dei nuovi casi è stato rilevato tra giovani fino a 19 anni di età. Cresce anche la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati sono 151, due in più rispetto ad ieri, di cui, 9 in terapia intensiva, 81 nei reparti ordinari e 61 nelle strutture private (postacuti).

In Molise 53 nuovi casi.