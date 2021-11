Roma, 22 novembre 2021 - Ci si aspetta una discesa dei contagi Covid nel bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile che, nel tardo pomeriggio, ci aggiornerà su nuovi casi, morti, ricoveri e terapie intensive. Già dai primi dati, infatti, in quasi tutte le Regioni i positivi sono diminuiti rispetto a ieri, molto probabilmente come conseguenza del minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Sembra ancora in generale aumento, invece, la pressione ospedaliera sia nei reparti sia nelle rianimazioni.

Gli anestesisti: "Rischio intasamento delle rianimazioni entro un mese"

Notizie poco rassicuranti anche dall'estero. Per contenere la quarta ondata, che in Germania continua ad avanzare, il governo sta studiando anche il super green pass, una sorta pass rafforzato con restrizioni per i no vax che potrebbe entrare a vigore già a dicembre.

Calo netto dei casi Covid in Veneto, molto probabilmente dovuto alla minor attività di tracciamento svolta nel weekend. Sono 870 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, dato inferiore alla metà dei picchi di quasi 2.000 casi dei giorni scorsi. Si registrano anche 3 decessi che portano a 11.910 il totale delle vittime da inizio pandemia. Cresce la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 389 (+14), quelli nelle terapie intensive 71 (+2).

L'Alto Adige registra altri due decessi per Covid, che ora sono 1.229 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva da 8 a 9, a una sola unità dalla soglia della zona gialla; stabile invece la situazione nei reparti ordinari con 79 pazienti e 59 postacuti nelle cliniche private. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 193 degli appena 983 tamponi effettuati per un tasso di positività appena sotto il 20%.

In Toscana sono 308 i nuovi casi di Covid scoperti dall'analisi di 5.315 tamponi molecolari e 7.759 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività del 2,4%. Oggi si registrano 7 decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 83,7 anni. Gli attualmente positivi sono 8.125, -0,7% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 299 (7 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (5 in più).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.871 tamponi molecolari sono stati rilevati 279 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,71%. Sono inoltre 5.884 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,32%). Totale contagi dunque 298. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 26, mentre i pazienti in altri reparti sono 223.

Oggi in Puglia si registrano 86 nuovi casi, lo 0,57% di 15.017 test processati, e 2 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 16 in provincia di Bari, uno nella provincia Barletta-Andria-Trani, 11 nel Brindisino, 19 nel Foggiano,37 in provincia di Lecce e 5 in quella di Taranto. Sono 3.922 le persone attualmente positive: tra queste 149 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Un decesso e 31 nuovi positivi in Basilicata; otto casi in Molise. In Sardegna 39 contagi e una vittima. Un morto anche in Valle D'Aosta, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 positivi. Sono solo sei i nuovi casi rilevati in Umbria.