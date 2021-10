Roma, 12 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Oggi i nuovi casi sono destinati ad aumentare, ma, esaurito l'effetto weekend che ha condizionato i numeri di ieri, cresceranno anche i tamponi effettuati. Positivo sarebbe che la curva epidemica continuasse il calo su base settimanale e che la pressione ospedaliera tornasse a scendere dopo che le poche dimissioni, effettuate nel fine settimana, hanno causato ieri una leggera risalita. Se in Italia e nel mondo, ieri Sidney è uscita dal lockdown dopo 106 giorni, la pandemia sembra rallentare, o comunque stabilizzarsi, non accenna invece a migliorare la situazione in Russia, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di morti, 973, a un passo da quota 1000.

Crisanti: "Contagi troppo bassi, in Italia i conti non tornano"

Sommario

Intanto con l'avvicinarsi del 15 ottobre, data in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria sul lavoro, e dopo gli scontri a Roma al centro del dibattito c'è il green pass. Dalla bozza del decreto arriva una novità importante sul fronte controlli: sullo stampo di quello già accaduto per la scuola è infatti previsto che "il Ministero della salute renda disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio".

Senza Green pass 2,5 milioni di lavoratori: rischio caos

Pubblicheremo qui, appena saranno disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Regioni / Veneto

I nuovi casi positivi di Covid in Veneto sono 348 nelle ultime 24 ore, con il totale che passa a 473.014. Il bollettino regionale riporta anche 4 decessi, per un totale di 11.798 vittime da inizio pandemia. Salgono i posti occupati negli ospedali: sono 203 i ricoverati in area non critica (+5) e 38 i pazienti in terapia intensiva (+1).

Sono stati 170 i contagi Covid riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore dall'analisi di 2.983 tamponi. I casi totali salgono così a 85.102 da inizio pandemia. Il bollettino odierno invece non segnala nessun decesso. Cala leggermente la pressione ospedaliera: scende di 6 unità il numero dei ricoverati nei reparti, mentre si registra un ricovero in più rispetto a ieri in terapia intensiva.

Sono 135 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri 4 decessi: tre uomini e una donna con un'età media di 90,5 anni, tutti nella provincia di Firenze. Oggi sono stati eseguiti 7.445 tamponi molecolari e 11.752 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dello 0,7%. Gli attualmente positivi sono 5.632, -1,9% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 232 (-13), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Le persone in isolamento a casa sono invece 5.400.

Oggi in Puglia su 12.299 test per l'infezione sono stati rilevati 118 casi positivi: 25 in provincia di Bari, 10 nella provincia di Bat, 8 in provincia di Brindisi, 24 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto e un residente fuori regione. Si registrano inoltre 7 decessi che portano a 6.810 il totale delle vittime da inizio pandemia. Attualmente sono 2.312 le persone positive: tra queste 135 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Nessun decesso e 56 nuovi positivi in Alto Adige, 6 in Valle D'Aosta. In Abruzzo un morto e 56 casi, nessuno invece in Molise. In Basilicata 20 contagi e una vittima. In Friuli Venezia Giulia 61 nuovi casi e un decesso. Solo 23 dei 7.396 analizzati in Umbria hanno dato esito positivo.