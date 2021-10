Roma, 4 ottobre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Il bollettino di ieri ha confermato il trend in calo dei casi di positività, registrato negli ultimi giorni, e anche oggi i contagi sono destinati a scendere: come ogni lunedì, per l'effetto weekend, calerà nettamente il numero di tamponi effettuati e con esso i positivi scoperti. Oggi saranno quindi più indicativi i dati sulla pressione ospedaliera che assieme all'incidenza sono i parametri su cui sarà disegnata la nuova mappa dei colori dele regioni: per la Sicilia potrebbe essere iniziata oggi l'ultima settimana in zona gialla, e nessuna regione, stando ai dati Agenas odierni sull'occupazione dei reparti ordinari e delle rianimazioni, sembra destinata a lasciare la zona bianca.

Pillola anti Covid, Fauci: "Risultati impressionanti"

Intanto sul fronte vaccini il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, ieri sera a 'Che tempo che fa' ha dato i numeri della campagna vaccinale: "Siamo a oltre 85 milioni di somministrazioni, abbiamo superato le 42 mln e 650mila seconde dosi e questa settimana arriveremo all'80%" della popolazione over 12 immunizzata. Figliuolo ha confermato ancora una volta l'efficacia dei sieri che "difendono dal contagio al 77%, dall'ospedalizzazione oltre il 93% e dalla terapia intensiva e dalla morte il 96%" e ha dato qualche indicazione sulla terza dose, per discutere della quale oggi dovrebbe riunirsi l'Ema. Secondo due nuovi studi l'ulteriore richiamo è imprescindibile per gli immunodepressi, ma potrebbe essere non necessario per i soggetti sani.

Lieve aumento dei ricoveri, due nuovi decessi e 244 contagi, rilevati dall'analisi di quasi 11.800 tamponi: è quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Emilia-Romagna. Bologna con 72 contagi (più 5 del circondario imolese) è la provincia col maggior numero di infezioni giornaliere, seguita da Modena (51). I casi attivi sono 14.581 (+137). Di questi, le persone in isolamento a casa, perché non hanno bisogno di cure ospedaliere, sono il 97%, mentre negli ospedali ci sono 427 pazienti, 50 (+3) in terapia intensiva e 377 negli altri reparti Covid (+7).

Oggi nel Lazio "su 8.825 tamponi molecolari e 4.528 tamponi antigenici per un totale di 13.353 tamponi, si registrano 240 nuovi casi positivi (-38), 3 i decessi (dato stabile), 365 i ricoverati (+11), 57 le terapie intensive (+1) e 364 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,7%. I casi a Roma città sono a quota 132". Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Sono 181 i nuovi positivi (ieri erano stati 264) scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Non si registra invece nessuna vittima con il totale delle vittime che resta invariato a 11.778. Le persone attualmente positive sono 10.391 (+45): tra queste i ricoverati nelle aree mediche sono 215 (-2), quelli nelle terapie intensive 54 (+2).

In Toscana sono 131 i casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore. Sono stati eseguiti 4.401 tamponi molecolari e 2.723 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,8%. Gli attualmente positivi sono 6.468, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 269 (5 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 80 anni.

Oggi in Puglia su 8.021 test processati sono stati individuati 64 casi positivi: 4 in provincia di Bari, 5 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 6 in provincia di Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce e 4 in provincia di Taranto. Si è registrato anche un decesso che porta a 6.796 il totale delle vittime da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 2.593: tra questi 150 sono ricoverati in area non critica, 16 si trovano in terapia intensiva e gli altri 2.427 sono in isolamento domiciliare.

In Sardegna nelle ultime 24 ore si rilevano 36 nuovi casi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.947 test per un tasso di positività dell'1,2%. Non si registrano vittime. Aumentano leggermente sia i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 17 (2 in più rispetto a ieri) sia quelli ricoverati in area medica (110, +3). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.838.

Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti in Abruzzo 14 nuovi positivi, dieci in Umbria, 6 in Basilicata e 2 in Molise. Nove contagi in Alto Adige, solo uno in Valle D'Aosta. Diciotto tamponi, il 4,6% di 395 test processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi nelle Marche, hanno dato esito positivo. In Friuli Venezia Giulia si registrano 19 nuovi casi, 15 rilevati dai tamponi molecolari e gli altri 4 dai test antigenici rapidi.